البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في الدوري

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انتهت مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة اللقب).

تقدم حرس الحدود بهدف سجله عمرو جمال في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

كاد البنك الأهلي أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 88 من عرضية ولا أروع من إسحاقو يعقوبو، سددها يا أنور بغرابة بجوار القائم الأيمن لمرمى الحدود.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما، متفوقًا على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

في المقابل، حصد حرس الحدود نقطة أيضا رفعت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأخير.