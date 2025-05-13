الصحة العالمية: الجوع يهدد جيلا كاملا في غزة

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، من الارتفاع المتسارع في معدلات سوء التغذية في قطاع غزة، مؤكدا أن الجوع يهدد مستقبل «جيل كامل» من الأطفال.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أوضح بيبركورن، في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي من مدينة دير البلح، أنه شاهد أطفالا في مراكز طبية «يبدون أصغر من أعمارهم بعدة سنوات»، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى أضرار صحية دائمة تطال النمو الجسدي والإدراكي للأطفال، محذرا من تفاقم معدلات التقزم والضعف العام في البنية الجسدية والمعرفية لدى الأجيال الناشئة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس، أن الأزمة الإنسانية في القطاع «بلغت مستويات كارثية»، داعية إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.