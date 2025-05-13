نظم طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، معرضاً فنياً ضم أكثر من 60 مشروعا ابتكاريا، وذلك في إطار احتفالية كبرى نظمتها الكلية للأنشطة الطلابية وتسليم مشروعات التخرج لطلاب الدفعة الاولى بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية، الدكتورة نجلاء فاروق الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أوضحت الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية، أن المعرض ضم لوحات فنية متميزة ذات طابع إبداعي في تخصصات " الأشغال الفنية، الخشب، المعادن، التصوير، الخزف ، الطباعة ، والتصميم" تعكس مهارة ودقة طلاب التربية الفنية في التصميم والتنفيذ والتي تصقلها الدراسة النظرية والعملية.

أضافت عميد الكلية، حرص جامعة طنطا على احتضان كافة المواهب الفنية، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأنشطة الطلابية طوال سنوات الدراسة، وإقامة المعارض الفنية والورش والندوات الفنية للطلاب بشكل دائم ، وخلال تفقد المعرض حرصت الدكتورة رانيا عبده الإمام على دعم وتشجيع أبنائها الطلاب وحثهم على المزيد من التميز ومواصلة إبداعاتهم الفنية التى نالت استحسان كافة الحضور، كما قدمت الشكر للدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالواحد عطية رئيس قسم التربية الفنية، وكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم التربية الفنية لجهودهم الملموسة في دعم المشاريع الطلابية.

من جانبها، أشارت الدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى مجمل الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتي تجاوزت أكثرمن 35 نشاط، بما في ذلك أنشطة الأسر الطلابية، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الفنية، الأنشطة الرياضية، أنشطة الخدمات العامة والجوالة، وملتقيات التوظيف، معربة عن سعادتها بقرب تخريج اول دفعة في الكلية بنظام الساعات المعتمدة تم اختيار خطتها بعناية للأقسام المختلفة لتتوافق مع سوق العمل.

شارك في افتتاح المعرض وكلاء الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الاقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وناصر أبو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بالغربية، وعدد كبيير من الطلاب بالأقسام المختلفة بالكلية.