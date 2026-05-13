استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شمال رام الله

استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على مناطق قرب بلدة جلجليا شمال رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الفتى يوسف علي يوسف كعابنة (16 عاماً) استشهد متأثرا بإصابته برصاص جنود إسرائيليين قرب البلدة، فيما أفادت مصادر طبية بإصابة أربعة فلسطينيين آخرين بالرصاص المطاطي.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، هاجم عشرات المستوطنين المسلحين المنطقة تحت حماية قوات إسرائيلية، واعتدوا على رعاة أغنام واستولوا على مواشيهم ومعدات زراعية.

وأضافت المصادر، أن سكان البلدة تصدوا للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأشارت إلى أن المستوطنين استولوا على نحو 700 رأس من الأغنام، كما هاجموا منازل فلسطينية في أطراف البلدة.

وفي المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن الجيش يحقق في ملابسات الحادث، دون صدور تفاصيل رسمية فورية بشأن ظروف إطلاق النار.

وفي حوادث منفصلة، قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن قوات إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وأزالت العلم الفلسطيني، ووصفت الخطوة بأنها "اعتداء خطير" يهدد سلامة الطلبة والطواقم التعليمية وينتهك الحق في التعليم.

وفي نابلس، اقتحم مئات المستوطنين فجرا مقام يوسف شرق المدينة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وأدوا طقوسا دينية، بحسب مصادر أمنية فلسطينية، التي أشارت إلى مشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأعضاء في الكنيست في الاقتحام.

وأضافت المصادر، أن مستوطنين كتبوا شعارات وُصفت بالعنصرية على جدار مدرسة قريبة.

ويعد مقام يوسف موقعا دينيا يقصده آلاف الإسرائيليين سنوياً، في حين يؤكد خبراء آثار فلسطينيون أنه مقام إسلامي يعود إلى الشيخ يوسف دويكات.

وتشهد الضفة الغربية، تصعيدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، يشمل عمليات عسكرية إسرائيلية وهجمات لمستوطنين.

وبحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، أسفر هذا التصعيد عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف شخص.

ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون، إلى جانب نحو 3.4 مليون فلسطيني، وتشهد المنطقة بشكل متكرر مواجهات وأعمال عنف.