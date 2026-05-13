الأربعاء 13 مايو 2026 12:53 م القاهرة
مصادر فلسطينية: 5 آلاف مستوطن يتقدمهم سموتريتش يقتحمون مقاما دينيا شمال الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 12:46 م

أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن" قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل".

وأشارت إلى أن "أكثر من خمسة آلاف مستعمر اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش "، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة".

ولفت إلى أن "المستعمرين خطوا شعارات عنصرية على جدار مدرسة قدري طوقان الثانوية للبنين، القريبة من مقام يوسف"، موضحة أن "قوات الاحتلال اعتقلت شابا عقب مداهمة منزله في حي خلة العامود بالمدينة".

على الصعيد نفسه ، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن "مستعمرين مسلحين هاجموا ، صباح اليوم ، بلدة سنجل وقرية جلجليا شمال رام الله، واعتدوا على الرعاة وسرقوا أغنامهم".

كما أفادت محافظة القدس بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلية شددت ، اليوم ، من إجراءاتها العسكرية عند حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس مما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وإعاقة حركة تنقل المواطنين".

