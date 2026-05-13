الصليب الأحمر الدولي: الوضع الإنساني في كولومبيا بلغ أسوأ مستوياته منذ عقد

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير صدر الثلاثاء إن الوضع الإنساني في كولومبيا بلغ أسوأ مستوياته منذ عقد خلال عام 2025.

وفي تقريرها السنوي، وثّقت اللجنة مقتل و إصابة 965 شخصا بسبب المتفجرات، بزيادة بلغت 34% مقارنة بالعام السابق. كما تضاعف عدد حالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع ليصل إلى 308 حالات، فيما بلغت الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي التي وثقتها اللجنة 845 حالة.

وتضاعف عدد النازحين الأفراد مقارنة بالعام السابق، حيث أُجبر أكثر من 235 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وقال أوليفييه دوبوا، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في بوجوتا: "الوضع الإنساني في عام 2025 هو نتيجة تدهور تدريجي حذرت منه اللجنة منذ عام 2018"، مضيفا أن "المدنيين يواجهون عواقب أكثر خطورة بشكل متزايد نتيجة لذلك".

وبحسب التقرير، تصاعدت الاشتباكات المسلحة، وفي كثير من الحالات جرت داخل مناطق مأهولة بالسكان أو قرب مبان سكنية وبنى تحتية مدنية أخرى، ما عرّض المجتمعات المحلية لمخاطر متزايدة. كما أفاد التقرير بأن نحو 175 ألف شخص فُرضت عليهم إجراءات حظر تجول من قبل جماعات مسلحة داخل مجتمعاتهم.

واستمرت الحرب الأهلية في كولومبيا، التي شاركت فيها جماعات متمردة يسارية وقوات شبه عسكرية يمينية والقوات الحكومية، لمدة 52 عاما، وأسفرت عن مقتل 220 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين