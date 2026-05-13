ماكرون: فرنسا ستقدم مبادرة في الأمم المتحدة لفتح مضيق هرمز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزم تقديم مبادرة في الأمم المتحدة لضمان الملاحة في مضيق هرمز.



وقال ماكرون في تصريح لقناة "فرانس 24"، يوم الثلاثاء: "علينا أن نحقق فتحا غير مشروط وبدون أي عوائق لمضيق هرمز مع رفع كل أشكال الحصار وحوار مع إيران يتضمن مطالب".

وتابع: "اقترحنا أننا سنتقدم مع عدد من الدول الأخرى بمبادرة في الأمم المتحدة، ونعرض إطارا حياديا وسلميا لتسوية النزاع مع إيران. ونقترح تشكيل لجنة خاصة، جمعنا من أجلها مع بريطانيا 50 دولة".



وشدد ماكرون على أن فتح مضيق هرمز يعتبر "أولوية مطلقة" بالنسبة لفرنسا، مضيفا أنها تدعو إلى حل هذه القضية قبل تسوية أي خلافات أخرى، ثم استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة دول "الترويكا" الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ويأتي ذلك على خلفية عقد اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة برئاسة فرنسا وبريطانيا، ناقش ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونشر بعثة عسكرية في المنطقة بعد وقف إطلاق النار.



كما أرسلت فرنسا إلى الشرق الأوسط حاملة الطائرات "شارل ديغول". وقال قصر الإليزيه إن هذه الخطوة تعتبر استعراضا لاستعداد فرنسا لضمان الأمن في مضيق هرمز.