توقعات بارتفاع أسعار أسهم شركات الشحن عقب استهداف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز

أدت الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز صباح اليوم الخميس، إلى زيادة توقعات بشأن ارتفاع أسعار الشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم شركات الشحن التي تشغل ناقلات.

وارتفعت أسهم شركة "فرونت لاين" المحدودة، التي تضررت سفينتها "فرونت ألتير" جراء انفجارات في وقت مبكر من اليوم، بنسبة تصل إلى 11 % في أوسلو، وهي أكبر نسبة منذ فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار أسهم شركة "نورديك أمريكان تانكرز المحدودة" بنسبة مماثلة، في حين ارتفعت أسعار أسهم شركة "دي إتش تي هولدينجز" بنسبة تصل إلى 1ر7 %، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال فرود موركيدال المحلل المالي لدى شركة "كلاركسونز بلاتو سيكيوريتيز" ومقرها أوسلو: "الجديد هو أن الصراع في المنطقة واحتمال إغلاق مضيق هرمز سيكون مفيدا لأسعار خدمات ناقلات النفط على المدى القصير".