وزير خارجية إيران: نتنياهو مجرم حرب خدع رؤساء الولايات المتحدة لـ3 عقود

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مجرم حرب مطلوب للعدالة"، مضيفًا أنه "محتال خدع رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين على مدى نحو ثلاثين عامًا، وورّطهم في حروبه الخاصة".

وأضاف عراقجي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي أدى إلى مقتل "المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال"، يهدف إلى إفشال اتفاق كانت طهران وواشنطن على طريق التوصل إليه.

وتابع: "نتنياهو يخدع رئيسًا أمريكيًا جديدًا، ويعامل دافعي الضرائب الأمريكيين كحمقى"، محذرًا من أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل معاقبة الجبناء المختبئين في الملاجئ بتل أبيب، ولن يمروا من دون عقاب".

وأكد عراقجي أن إيران مستعدة لحل دبلوماسي، لكنها لن توقف الرد على الهجمات إلا في حال توقف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "مكالمة واحدة من واشنطن كفيلة بإسكات نتنياهو، وتمهيد الطريق للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وحذر الوزير الإيراني من أن تورط الولايات المتحدة في ما وصفها بـ"أم الحروب الأبدية" سيقضي على أي أمل في حل تفاوضي، وسيخلّف عواقب خطيرة وغير متوقعة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وتابع: "إيران لم تبدأ هذه الحرب، ولا تسعى إلى سفك الدماء، لكنها ستقاتل حتى آخر قطرة دم دفاعًا عن أرضها وشعبها وكرامتها وإنجازاتها".

وأرفق عراقجي منشوره بمقطع فيديو قال إنه يظهر نتنياهو وهو "يخدع الكونجرس الأمريكي في عام 2002 تمهيدًا لغزو العراق".