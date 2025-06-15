عمرو أديب بعد تعادل الأحمر أمام إنتر ميامي: الأهلي محسود ولازم نرقيه

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشهد النقاش الذي جمع بين لاعبي الأهلي محمود تريزيجيه ووسام أبو علي وأحمد سيد زيزو على تسديد ضربة الجزاء خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية كان غير مقبول.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه من الجيد أن النادي الأهلي قرر معاقبة تريزيجيه بعد إصراره على تسديد ضربة الجزاء رغم أنه لم يكن أول المسددين.

وأشار إلى أن الفرصة التي أهدرها حسين الشحات في نهاية المباراة بعدما تباطئ في الهجمة المرتدة كانت غير مفهومة على الإطلاق، رغم أن الحكم كالعادة - وفق تعبيره - منح الأهلي بعض الوقت بعد انتهاء الوقت بدل الضائع.

ولفت إلى أن وجود الكثير من النجوم في فريق واحد دائمًا ما يثير مشكلات في غرفة الملابس، معقبا: «الأهلي محسود ولازم نرقيه».

ونوه أديب بأن الأهلي تعادل سلبيًّا مع أضعف فريق في مجموعته، في حين ستكون المبارتان المقبلتان أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي أصعب على الفريق.

وتعادل الأهلي أمام نادي إنتر ميامي في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة.