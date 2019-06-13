«بصيرة»: «مرصد المرأة المصرية» هو الأول من نوعه في الدول العربية

نظّم المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) اليوم الخميس، مؤتمر "الصور الذهنية وفرص التمكين الاقتصادي للمرأة" تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولي وسفارة المملكة المتحدة في مصر.

وناقش المؤتمر خلال الجلستين فرص وتحديات التمكين الاقتصادي للمرأة، وقيم المجتمع المصري نحو التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ومدير مشروع مرصد المرأة المصرية، إلى أن مرصد المرأة المصرية هو أول مرصد من نوعه في الدول العربية، ويهدف إلى متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية من خلال إجراء عدد من الدراسات، وتوفير المؤشرات اللازمة لمتابعة المحاور الأربع للاستراتيجية وهم التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

من جانبها، أوضحت كيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي، أن هناك جهد كبير حول العالم لتمكين المرأة السياسي والاقتصادي.

ووجهت ميوا الشكر للمجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة في مصر، مشيرة إلى أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر ضعيف مايقرب من (23%)، ومن أهم أسباب ذلك قلة منشآت رعاية الأطفال، وعدم الربط بين التعليم وسوق العمل وقلة الوظائف المناسبة للمرأة، فإذا ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل حتى تساوى مع معدل مشاركة الرجال سينعكس ذلك على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أهمية تمكين المرأة في المحاور الأربع المختلفة، ورفع الوعي وتغيير المفهوم الثقافي لدى المجتمع حتى نشعر بالتغيير.

وأوضحت أنه لأول مرة يوجد مرصد واستراتيجية خاصة بالمرأة واستطلاعات رأي تخص المرأة وتمكينها.

وأشارت أن معرفة الناس والنساء في الشارع بحملة "التاء المربوطة" هو ما يعكس الحراك المجتمعي.

وقالت إن مصر مليئة بالبيانات والمعلومات على أن يتم استخدام المراجع والمصادر الرسمية في الأبحاث.

وأوضحت أنه سيتم استكمال العمل على المحور الاقتصادي والتركيز عليه كأهم المحاور.