مياه مطروح: استئناف تشغيل خطوط مياه الشرب بعد إصلاح الهبوط الأراضي بغرفة طرد الرميلة

قال الدكتور إبراهيم خالد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح، إنه تم إعادة استئناف وتشغيل خطوط مياه الشرب، بعد الانتهاء من إصلاح الهبوط والميل الأرضي، الذي حدث بغرفة تجميع خط طرد محطة "الرميلة"، والخط العذي للخزانات الأرضية.

وتحركت على الفور، فرق صيانة الشبكات والمعدات، وسيارات الشركة، وتم الحفر على الخطوط الثلاثة، وتبين وجود كسر بالفلانشة الرئيسية، لكل منهم في قطري الـ1000مم3، 630مم3، وذلك لميل غرفة تجميع خطوط الطرد، مما ترتب عليه عدم وصول مياه التحلية إلى الخزانات الاستراتيجية، وتأخير ضخ مياه الشرب في مدة مناوبة الضخ على منطقة شرق المدينة.

واستدعى الأمر لإتمام أعمال إصلاح الكسر التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات الشقيقة التابعة بالإسكندرية والبحيرة والمنيا، وتم الاستعانة ببعض مهام الصيانة من هذه الشركات وتم إنهاء أعمال الصيانة على الوجه الأمثل ظهر الأربعاء الموافق 12/6/2019 وضخ المياه لشبكات شرق المدينة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح، أنه تم الدفع بسيارات نقل مياه شرب تلبية البلاغات الواردة على أرقام الخط الساخن بالشركة لسد احتياجات المواطنين إن وجدت، ولم يتأثر المواطنين، بالآثار الناجمة عن فترة الإصلاح.

كانت خطوط نقل مياه الشرب بقطر (1000) مم3 والخط الناقل المغذى لشبكة شرق المدينة، بقطر (630) مم3، والخط المغذى للخزانات الاستراتيجية، تعرضت صباح اليوم لهبوط أراضي، مما أدى إلى ظهور المياه وطفحها على سطح الأرض.