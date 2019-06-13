الرئيس الألماني يؤكد ضرورة اتخاذ بلاده مزيد من الإجراءات لحماية المناخ

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أن بلاده مسؤولة أيضا عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة تغير المناخ العالمي.

وقال شتاينماير اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية للنهر جليدي "سولهايما يوكول" الذي يذوب بشكل سريع في أيسلندا إنه على الرغم من أنه لألمانيا فضل في إبرام اتفاقية باريس لحماية المناخ من الأساس، فإنه يجب ألا تهدأ ألمانيا الآن.

وأضاف قائلا: "في الوقت الحالي، إننا لا نكافح فقط في أوروبا، وإنما مع أجزاء أخرى بالعالم حول تنفيذ الاتفاقية، وفي هذا الشأن لا تقع ألمانيا تحت قدر من الالتزام يقل عن الدول الأخرى".

ومن جانبها، قالت أنتيا بوتيوس، مديرة معهد ألفرد-فجنر للبحوث القطبية والبحرية، إن نهر "سولهايما يوكول" يعد أسرع الأنهار الجليدية في معدلات الذوبان في أيسلندا.

يشار إلى أن بوتيوس ترافق شتاينماير في زيارته الرسمية لأيسلندا.

وأضافت أن جزيرة (أيسلندا) فقدت بالفعل أكثر من 10 بالمئة من حجم الأنهار الجليدية بها، وأسهمت بذلك في زيادة عالمية لمستوى سطح البحر بمقدار ميليمتر.

وقال شتاينماير بالنظر إلى تراخي الزخم في مساعي المناخ بألمانيا الأمر الذي يتم انتقاده غالبا: "يتعين علينا التمسك بسمعتنا الجيدة التي عملنا لأجلها في الماضي، والبقاء دائما روادا في قضايا حماية المناخ".