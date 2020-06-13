«فيسبوك» تفصل موظفًا اعترض على عدم التحرك حيال منشورات لترامب

فصلت شركة «فيسبوك» موظفا انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذى، مارك زكربيرج، بعدم اتخاذ أى إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الموقع هذا الشهر.

وكتب الموظف المفصول، براندون ديل، الذى يعمل مهندسا لواجهات المستخدم فى سياتل، على «تويتر» قائلا إنه تقرر فصله لأنه انتقد علنا زميلا رفض ضم عبارات تأييد لحركة «حياة السود مهمة» فى وثائق كان ينشرها، وفقا لوكالة رويترز.

ونشر ديل تلك التغريدة بعد يوم من انضمامه لعشرات الموظفين، من بينهم المهندسون الستة الآخرون فى فريقه، تركوا مكاتبهم ونشروا تغريدات للاعتراض على طريقة تعامل مارك زكربيرج مع منشورات ترامب على «فيسبوك».

وكتب ديل على «تويتر» فى 2 يونيو: «تعمد الامتناع عن إصدار أى تصريح هو أمر سياسى بالفعل»، مؤكدا إنه لا يزال يتمسك بما كتبه.

ومن جانبها، أكدت شركة «فيسبوك» توصيف ديل لفصله، لكنها أحجمت عن تقديم معلومات إضافية. وكانت الشركة قد قالت وقت احتجاج الموظفين فى العمل إنهم لن يواجهوا إجراءات عقابية.

وشملت منشورات ترامب التى أثارت اعتراض هؤلاء الموظفين جملة تقول: «عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار»، فى إشارة للمظاهرات المناهضة للعنصرية التى خرجت بعد مقتل المواطن الأمريكى من إصل إفريقى، جورج فلويد، بشكل وحشى من قبل شرطى أبيض عند عملية احتجازه فى منيابوليس يوم 25 مايو الماضى.

وكانت منصة «تويتر» قد وضعت علامة تحذير على منشور ترامب يشير إلى أنه يمجد العنف. لكن «فيسبوك» فضلت ترك المنشور دون أى تدخل.