الأردن يسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 953.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء السبت، توزعت الحالات الـ 38 الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية على النحو الآتي: 6 حالات لمخالطي اثنين من المصابين في محافظة العاصمة، وحالة واحدة من محافظة جرش يجري حاليّاً الاستقصاء عنها، و4 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، إضافة إلى 27 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (19 من مصر، و6 من الكويت، و1 من الإمارات، و1 من عُمان).



كما أعنلت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 حالات شفاء توزعت كما يلي: 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالتان في مستشفى الملكة علياء.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 410 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 7 ملايين إصابة.