مصرع شخص في ظروف غامضة ببورسعيد

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تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص نتيجة سقوط من الدور الخامس في ظروف غامضة.

وأفاد بيان إعلامي، أن مستشفى السلام بورسعيد استقبلت عن طريق سيارة الإسعاف المصاب أحمد الشحات محمد 40 سنة في حالة سيئة نتيجة سقوطه من مرتفع الدور الخامس بمساكن القابوطي بنطاق حي الضواحي.

وبالكشف الطبي تبين وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بعظام الجسم.

وقدم الفريق الطبي الخدمة الطبية، ومحاولة إنقاذ حياته إلا أنه توفي أثناء التعامل معه.

وتجري المباحث الجنائية تحرياتها لبيان هل هناك شبه جنائية وراء الحادث من عدمه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى للتحفظ عليها لإعداد تقرير الطب الشرعي، وذلك تحت تصرف النيابة العامة.