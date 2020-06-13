القبض على شخص في جزيرة مايوركا مطلوب في ألمانيا لشبهة تورطه في خطف ولده

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ألقت السلطات الأمنية في جزيرة مايوركا الإسبانية القبض على رجل يشتبه في تورطه في محاولة اختطاف ولده في ألمانيا.

وقالت وحدة الحماية المدنية بشرطة الحرس المدنى بالجزيرة اليوم السبت في بالما إنه تم القبض على الرجل يوم الخميس الماضي في مسكنه الكائن بمنطقة بروتوكولوم جنوب شرقي الجزيرة الأسبانية.

يواجه الرجل في ألمانيا تهمة القيام باختطاف ابنه قبل أكثر من أربعة أعوام، منذ مارس 2016 ، ضد إرادة والدته التي كان لديها الحق فى الحضانة قانونا ونقله إلى أسبانيا.

ولم تبين السلطات الولاية التي ينتمي إليها الرجل في ألمانيا، كما لم تذكر شيئا عن سن الفتى.

وأوضحت السلطات أن الفتى في أمان وأن مركز استقبال القاصرين يقوم بالإشراف عليه إلى أن تقرر السلطات الألمانية متى وكيف يعود لأمه.

وذكرت الشرطة أن طلب السلطات القضائية الألمانية تسليم الرجل إليها سوف يبت فيه من جانب المحكمة العليا في مدريد.

وترددت أنباء بأن الرجل يعيش مع ابنه في مايوركا بصحبة رفيقة حياة جديدة.