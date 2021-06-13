استمرار تصحيح أورق الشهادة الإعدادية بالأقصر وإعلان النتيجة خلال أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن استمرار أعمال التصحيح بأوراق الشهادة الإعدادية، على أن تتم أعمال الرصد والجمع خلال أيام فور انتهاء أعمال التصحيح الذي بدأ منذ اليوم الأول.

وأشارت المديرية إلى أنه أوشك العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح، والذي تم وسط حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تم البدء في أعمال التصحيح منذ اليوم الأول لبدء الامتحانات وسط إجراءات احترازية لمنع نشر فيروس كورونا، ومن المقرر إعلان النتيجة خلال أيام عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، كما سيتم اعتماد النتيجة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوزيعها على جميع المدارس لبدء الإعلان رسميا.