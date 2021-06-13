رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث يزور متحف الحضارة فى الفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، والذى حرص على زيارة المتحف بعد مشاهدته للموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إليه، في الثالث من شهر أبريل الماضى.

وكان فى استقباله نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل فيروز فكرى، واصطحبه فى الزيارة الأثرى محروس الصناديدى مشرف قاعة العرض المؤقت.

وعبر رئيس اتحاد الخماسى الحديث عن إعجابه الشديد بالمتحف ومحيطه الحضاري المتميز وأسلوب العرض الرائع به والذى يختلف عن كثير من المتاحف التى زارها في كل أنحاء العالم وخاصة ترتيب المعروضات وموضوعاتها والتى تشهد لمصر بريادتها وإبداعها ومساهمتها فى الحضارة الإنسانية من ملايين السنين وحتى عصرنا الحالى.

كما أشاد بتوزيع فتارين العرض والمسافات البينية بين بعضها البعض والتى تتيح للزائر الاستمتاع بالمعروضات والتفاعل والاندماج معها ومشاهدتها بعمق والتقاط الصور التذكارية معها بسهولة، كما تتيح أيضا حرية الحركة للزوار فى انسيابية ويسر، إلى جانب أعجابه بعرض المومياوات الملكية ومن اهتمام المصريين القدماء بالحفاظ على أجسادهم في رحلة البحث عن الخلود، ومن المومياوات التى لفتت انتباهه مومياء الملكة تى التى ماتزال تحتفظ بشعرها الأصلى.

وحرص كلاوس شورمان على التقاط الصور التذكارية، وقد انهى جولته داخل المتحف بزيارة بيت الهدايا ثم تسجيل هذه الزيارة في دفتر كبار زوار المتحف، وقد أهدى المتحف له كتالوج المومياوات الملكية.