عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو يرصد استقبال الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، في قصر ويندسور، في ختام قمة مجموعة السبع، حيث كانت الملكة إليزابيث في انتظار بايدن الذي يجري أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.

وذهب بايدن وزوجته جيل إلى قلعة ويندسور، حيث يحتسي الشاي مع الملكة إليزابيث في القصر الذي يعد منزلا للعائلة المالكة البريطانية منذ ما يقرب من ألف عام.

وألقى حرس الشرف الملكي التحية الملكية فور وصول الضيف وعزف النشيد الوطني الأمريكي، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام بريطانية.