قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم خياما سكنية تأوي 15 فلسطينيا شرق رام الله

هدمت القوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم عن الناشط فارس كعابنة، قوله إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام المواطنين واستولت على ممتلكاتهم كافة".

وأضاف أن الخيام المستولى عليها تعود لعائلتين فلسطينتين، وتأوي 15 فردا، موضحا أن "ما جرى اليوم يأتي بعد أيام من عملية هدم مماثلة لخيام أربع عائلات في منطقة مجاورة، لكن الجديد هو أن العائلات كانت في السابق تتحدى الهدم بإعادة البناء فيما تبقى من ممتلكات، لكن هذا أصبح غير ممكن بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على الخيام بعد هدمها".

وذكر كعابنة أن "عمليات الهدم في تلك المنطقة تأتي ضمن مخطط احتلالي كبير لإخلاء كل التجمعات البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا".