وزيرة الدفاع الألمانية عن دعم أوكرانيا: نقف معا في لحظة الخطر

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن دعم بلادها لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.



وخلال ندوة أمريكية ألمانية في برلين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين معلقة على رد الفعل المشترك من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو) والشركاء في الاتحاد الأوروبي:" نقف معا في لحظة الخطر وقادرون عن القيام بعمل استثنائي".



وتحدثت الوزيرة الألمانية عن دعم أوكرانيا بالأسلحة والمال والمساعدات العينية، وقالت إن الغرض من التعزيز المشترك للجناح الشرقي للناتو الذي وصفته بأنه عرضة للإصابات هو جعل الحلف برمته أكثر أمانا، وأردفت لامبرشت أن بلادها تساعد كثيرا.



وأضافت لامبرشت أن الحكومة الألمانية قدمت بسرعة شديدة من عتاد الجيش الألماني "ما أمكننا"، وأوضحت لامبرشت أن بلادها سرعان ما استنفدت قدراتها بسبب سنوات من التقشف في الجيش خلال السنوات الماضية.



وذكرت أن بلادها وصلت أيضا إلى أقصى حدود قدراتها بتعهدها بتوريد سبعة أنظمة مدافع هاوتزر 2000 وذلك بسبب التزاماتها حيال الناتو.



وقالت إن بلادها تحاول بشكل مشترك مع الولايات المتحدة تلبية رغبة أوكرانيا في توريد راجمات صواريخ متعددة طراز مارس. ورأت أن ألمانيا وصلت هنا أيضا إلى أقصى حدود قدراتها.



وصرحت لامبرشت أن قطاع الصناعة قام بإصلاح دبابات مضادة للطائرات طراز جيبارد/الفهد/ وقالت إنه يجري التدريب عليها الآن.



كان السفير الأوكراني في برلين اندري ميلنيك طالب شولتس بأن يتعهد بتوريد دبابات قتالية طراز ليوبارد وناقلات جند مدرعة طراز ماردر وذلك قبل الزيارة المتوقعة قريبا للمستشار الألماني برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي للعاصمة الأوكرانية كييف.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بتوريد أسلحة دفاع جوية حديثة.