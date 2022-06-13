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يرى رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إدارة الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب، تاخرت في توجيه الشكر لبيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق.

وكان الأهلي قد أعلن توجيه الشكر لبيتسو موسيماني وفسخ التعاقد بينهما بالتراضي بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط بالنادي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة: «كان من المفترض أن يتم إقالة موسيماني بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف: «لان ما حدث من موسيماني كان خاطئا ولا اعلم سبب الموقف السلبي من إدارة الأهلي».

وأكمل رضا عبدالعال: «الاهلي عندما كان يجد أي مدرب يخطئ كان يوجه له الشكر مباشرة».

وأتم: «الأهلي هو ما يعمل الإنجازات والبطولات والمدربين واللاعبين ايضا، وما حدث "قلة قيمة" ولا اعلم سبب صبر الخطيب عليه».