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المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت من أجل الفوز على الجونة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 12:00 ص

وعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية لاعبي الفريق الكروي الأول، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق فيي حالة تحقيق الفوز على الجونة في المباراة المقبلة، بالاضافة إلى سرعة صرف مكافأة الفوز على المنصورة.

وفاز المصري على المنصورة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر في أول مباراة يقودها حسام حسن المدير الفني الجديد الذي تسلم الإدارة الفنية خلفًا لمعين الشعباني الذي تم فسخ التعاقد معه بسب سوء النتائج.

ويستأنف المصري تدريباته «الثلاثاء» استعدادًا لمواجهة الجونة المقررة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري والتي ستجري على أرض ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية بعد الراحة السلبية التي منحها حسام حسن للاعبين اليوم الإثنين عقب المجهود الكبير الذي بذلوه أمام المنصورة في الكأس.

ويدخل المصري مواجهة الحونة محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة جمعهما من الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثماني والخسارة في تسع مباريات.


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