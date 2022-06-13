ضبط ١١ طن قمح داخل أحد مخازن الحبوب بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، ضبط ١١ طن قمح داخل أحد مخازن الحبوب.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح، وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة القمح، وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع؛ للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن؛ للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح آمنة أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المهندس مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين عن ضبط ١١ طن قمح داخل مخزن تاجر حبوب بحوش عيسي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتوريدها لشونه حوش عيسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.