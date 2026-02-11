هيمنة مصرية على منصات التتويج ببطولة كأس العالم للقوة البدنية

استمر لاعبو مصر في الهيمنة والسيطرة على منصات التتويج خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الرابعة والمقامة خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

وحصد الفراعنة خلال منافسات اليوم الأربعاء، 65 ميدالية متنوعة بواقع 65 ذهبية و10 فضيات.

وحل المنتخب العراقي في المركز الثاني برصيد 10 ميداليات بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات، كما حقق المنتخب الروسي 6 ذهبيات.

أما منتخبي الجزائر واليمن فحققا 3 ذهبيات لكل منتخب، فيما حققت منتخبات: "السودان - لبنان - صربيا - تركيا - نيجيريا" ميدالية ذهبية، أما منتخب ليبيا فحصد فضية وحيدة.

وشارك في منافسات اليوم 94 لاعب ولاعبة من 14 دولة هم: "مصر - العراق - روسيا - تركيا - لبنان - أمريكا - السودان - اليمن - ليبيا - الجزائر - مولدوفا - بولندا - نيجيريا - صربيا"، في منافسات العمومي رجال RAW وClassic وEquipped، إلى جانب منافسات البنش برس بنظامي RAW وEquipped، للرجال والسيدات بمختلف الفئات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حصل على 43 ميدالية متنوعة، بواقع 28 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و3 برونزيات، في اليوم الأول من البطولة.

أما اليوم الثاني شهد تتويج مصر بـ 48 ميدالية متنوعة، بواقع 44 ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميدالية برونزية وحيدة.