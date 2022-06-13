أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة أحد موظفيها خلال أداء مهمة في محافظة سمنان شرقي البلاد.

وعزّت وزارة الدفاع، في بيانها، عائلة محمد عبدوس وزملاءه، قائلة: "القوة الرادعة لإيران مرهونة بتضحيات وجهود منتسبيها الغالين الذين قدموا دماءهم في سبيل اعتلاء الوطن وتعاظم اقتداره"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

يأتي إعلان وفاة عبدوس بعد أقل من 24 ساعة من وفاة علي كماني، وهو عضو آخر في وحدة الفضاء الجوي بالقوات الجوية الإيرانية، بحادث سيارة في مدينة خمين بمحافظة مركزي وسط طهران.

وفي الثالث من يونيو الجاري، قتل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في حادثة داخل منزله.

وفي 22 مايو الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.

وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.