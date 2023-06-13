الاتحاد الأوروبي يوافق على قروض بقيمة 100 مليون يورو لإصلاح أضرار الحرب بأوكرانيا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستحصل على قروض إضافية تصل إلى 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) من الاتحاد الأوروبي لإصلاح أضرار الحرب.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نحن عازمون على إعادة الحياة إلى كل المجتمعات في أوكرانيا التي تعاني من العدوان الروسي".



ومن المقرر أن يقدم بنك الاستثمار الأوروبي الأموال التي ستستخدم، على سبيل المثال، لترميم البنية التحتية البلدية أو إصلاح خطوط نقل الكهرباء.



وقدم الاتحاد الأوروبي، بالفعل نحو 70 مليار يورو دعما لأوكرانيا وشعبها منذ بدء حرب العدوان الروسية، وفقا للمفوضية. وكان من بين هذه الأموال 4ر2 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.