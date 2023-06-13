أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال، وذلك قبيل مثوله أمام هيئة المحكمة الفيدرالية في ميامي على خلفية قضية الاحتفاظ بوثائق سرية.



وأضافت الشبكة أنه سيتم أخد بصمات أصابع الرئيس السابق، ووضع مساعده والت ناوتا قيد الاعتقال مع أخذ بصمات أصابعه أيضا.



ويمثل ترامب أمام المحكمة على خلفية الاحتفاظ بوثائق سرية، حيث وجهت إليه تهمة حيازة وثائق سرية حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحققين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.



ومنذ أيام قليلة، أعلن ترامب، عن توجيه قائمة اتهام ضده على خلفية قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه فى إقامته بمارالاجو بولاية فلوريدا، وهو أمر يشكل تهديدا للرئيس السابق خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.