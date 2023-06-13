 مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص في الصف بالجيزة - بوابة الشروق
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مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص في الصف بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبدالسلام
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 4:21 م

لقي 15 شخصًا مصرعهم، بينما أصيب 2 آخران؛ إثر حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود حالات وفاة بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة نقل "تريلا"، بأخرى ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة 2 أخرين، ونقلت الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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