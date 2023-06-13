بوتين: أوكرانيا فقدت نحو 30% من المركبات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، أن أهداف العملية العسكرية ذات طبيعية أساسية ثابتة، إلا أنها تتغير وفقا للوضع الراهن، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية.



جاء ذلك خلال لقاء بوتين بالمراسلين الحربيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، حيث تحدث الرئيس الروسي للمرة الأولى مع القادة العسكريين العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.



وأكد أن خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب، قائلًا إن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة.



وأشار إلى أن «العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد»، موضحًا أن «قوات كييف فقدت 160 دبابة و360 مركبة مدرعة أثناء هذا الهجوم»، بحسب تعبيره.



ونوه أن «روسيا لا مصلحة لها في مأساة محطة كاخوفكا؛ نظرا لعواقبها على المناطق الروسية الجديدة».