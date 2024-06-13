مظاهرة طلابية أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بوقف الحرب على غزة

تظاهر طلاب إسرائيليون، الخميس، أمام مبنى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس المحتلة، مطالبين بوقف الحرب على غزة فوراً، وإعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" في القطاع.

وحمل الطلاب لافتات عليها أسماء المحتجزين، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى إتمام صفقة تبادل المحتجزين، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي والعضو السابق في مجلس الحرب، بيني جانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه أوقف صفقة تبادل المحتجزين "لأسباب سياسية".

وقال جانتس في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (مكان): "منذ أشهر عديدة، ثمة توافق بشأن المعركة وما يجب القيام به... ومع مرور الوقت، تغير هذا النهج ورأينا اعتبارات أخرى تحل محلها"، معتبراً أنه تم تأخير كل الإجراءات المتعلقة بإجراء صفقة التبادل "لأسباب غير موضوعية".