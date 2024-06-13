أردوغان يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فوري في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «قرار إسبانيا الاعتراف بفلسطين مهم للغاية»، معربًا عن أمله في أن يكون موقف مدريد مثالاً تحتذي به الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الخميس، أن «تركيا وإسبانيا ستواصلان العمل معًا في طريق حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».

وأشار إلى أن بلاده «ستتابع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة»، مشددًا على أن أعضاء مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، عليها أن تقف خلف هذا القرار، والضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فوري.

وأضاف: «نتمنى أن تتخلى إسرائيل عن هذه الهجمات وأن تصل إلى أرضية تحقق السلام الدائم في المنطقة»، وذلك حسبما أفادته وكالة «الأناضول» التركية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها لليوم الـ251 على قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ251 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و105 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و232 شهيدًا، و85 ألفًا و37 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».