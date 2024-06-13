رئيس جامعة المنيا يفتتح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي بالمحافظة

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، المعمل الجديد في مستشفى القلب والصدر والذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة، طبقا لأحدث معايير الجودة، إذ يُعد المعمل نقلة نوعية في مستوى المعامل من ناحية تجهيزاته الفنية، ومُطابقته لقواعد مُكافحة العدوى، وكذا مسايرته لأعمال الجودة والاعتماد.

أشار رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، إلى أن المعمل يحتوي على أجهزة معملية حديثة؛ لإجراء تحاليل أمراض الدم، والكيمياء الإكلينيكية، والمناعة الإكلينيكية، والميكروبيولوجي، ويقدم خدماته لمرضى القلب والصدر، سواءً من خلال تحاليل الطوارئ، أو الروتين اليومي، وكذلك المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى.

وفي مستشفى النساء والأطفال الجامعي، جرى رفع كفاءة وحدة غسيل كُلى الأطفال بعدد 5 ماكينات جديدة، لتصل عدد الماكينات إلى 23 ماكينة غسيل كُلوي.

كما افتتح رئيس الجامعة، وحدة للغسيل الكُلوي خاصة بطاقة 2 سرير، مزودة بعدد 2 جهاز تنفسي صناعي، وماكينتين للغسيل للكُلوي، هذا بالإضافة إلى أنه تم رفع كفاءة محطة المياه الخاصة بالوحدة لتتحمل عدد 4 ماكينات، كما تم تطوير وحدة المغسلة الخاصة بالمستسفى، بإضافة مغسلة، ليصل إجمالي ما تم رفع كفاءته داخل المستشفى إلى مبلغ 8 ملايين جنيه.

وأكد "فرحات"، حرص المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، والتزامها بتقديم خدمات صحية مُتميزة، ومُتكاملة وعالية الجودة، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير مستوى راقٍ، وخدمة صحية راقية تليق بالمواطنين كافة، وبما يُحقق رؤية الجامعة وخُططها في جعل جامعة المنيا في المكانة التي تليق بها، وتحفظ استمرار تأدية دورها بأفضل صورة.

رافق رئيس الجامعة خلال تلك الافتتاحات، وتفقده للمستشفيين، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة السيد، المستشار الهندسي لجامعة المنيا، وبحضور الدكتور أحمد ماضي، مدير مستشفى القلب والصدر، والدكتور محمد خالد، نائب مدير مستشفى القلب والصدر، والدكتور أشرف عثمان، رئيس قسم الباثولوجي، والدكتور مؤمن محمد، مدير مستشفى النساء والتوليد والأطفال، والدكتورة بسمة عبد المعز، رئيس قسم الأطفال، ولفيف من الأطقم الطبية والتمريضية، كما تفقد أيضا، أعمال التطوير، ورفع الكفاءة التي تمت بالمسجد الخاص بمستشفى النساء والتوليد والأطفال.

وعقب افتتاحات رئيس الجامعة، لمعمل مستشفى القلب والصدر، وافتتاحه لوحدات مستشفى النساء والتوليد، ومتابعة سير العمل وانتظامه داخل المستشفيين، تفقد «فرحات» سير الأعمال الهندسية والتشطيبات في مجمع العمليات والعنايات المُلحق بالمستشفى الثلاثي؛ استعدادا لافتتاحه قرييا، لاستكمال المنظومة الطبية وتقديم أرقى خدمة علاجية للمرضى.

واختتم رئيس الجامعة، جولاته باجتماع مع لجنة مُتابعة سير الأعمال بالمستشفيات الجامعية، بحضور رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي، والمستشار الهندسي، وأمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.