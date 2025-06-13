محافظ الأقصر يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة

تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع بمراكز ومدن المحافظة، حيث أجرى اليوم الجمعة جولة موسعة عقب أداء صلاة الجمعة شملت عددًا من المواقع الحيوية بمدينة الأقصر.

واستهل المحافظ جولته بتفقد المنطقة المؤدية إلى طريق مطار الأقصر الدولي، ثم انتقل إلى منطقة العوامية، متابعًا حالة النظافة والانضباط بشوارع التليفزيون وسان جوزيف وخالد بن الوليد، وصولًا إلى شارع الكورنيش.

كما شملت الجولة المرور بشارع الشيراتون والأرض المخصصة لإدارة النقل النهري، بالإضافة إلى معاينة مبنى المجلس الشعبي المحلي بمدينة الأقصر بمنطقة العوامية.

وأكد محافظ الأقصر أن الهدف من هذه الجولة هو رصد الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة لوضع رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة منها، بما يخدم مشروعات التنمية ويوفر موارد إضافية للمحافظة.