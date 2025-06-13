ترامب: ليس واضحا ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي بعد الضربات الإسرائيلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لموقع «أكسيوس»، إن «إسرائيل استخدمت معدات أمريكية عظيمة خلال الهجوم»، معتبرا أنه «ربما يوافق الإيرانيون الآن على اتفاق نووي ويتفاوضون الآن بشكل جدي» بعد الضربات الإسرائيلية.

وأضاف أنه «كان على إيران التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي منحتها لها»، معربا عن عدم تأكده من انعقاد جولة مفاوضات مع إيران، قائلا:« ليس واضحا ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي».

في المقابل، نقل «أكسيوس» عن مسئول رفيع في البيت الأبيض تأكيده أن «ترمب لم يكن يرغب أن تقصف إسرائيل إيران بينما لا تزال المفاوضات قائمة»، مضيفا: «ليس صحيحًا أن ترمب كان يؤيد سرًا الهجوم الإسرائيلي على إيران».

وشدد أن الولايات المتحدة «لا تخطط حاليًا لمهاجمة إيران أو الانضمام للعملية الإسرائيلية».

وكشفت مصادر لصحيفة «واشنطن بوست» أن إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بالانضمام للضربات.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي العميد أمير علي حاجي زادة، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية فريدون عباسي، وقائد مقر «خاتم الانبياء» اللواء غلام علي رشيد، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور محمد مهدي طهرانجي.