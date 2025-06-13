نائب الرئيس التركي: أكثر من 273 ألف سوري عادوا طوعا منذ 8 ديسمبر الماضي

** جودت يلماز: تركيا قدمت امتحانا يليق بتاريخها وحضارتها فيما يخص الملف السوري عبر استضافتها لسنوات طويلة الأشقاء السوريين

- عهد جديد بدأ في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد

- هناك إمكانات غير مستغلة في سوريا منذ سنوات طويلة وسوريا المستقرة ستنمو بسرعة كبيرة في السنوات القادمة

أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم من تركيا بشكل طوعي خلال 6 أشهر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلماز في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد خلال افتتاح المبنى الرئيسي المختص لدعم العودة الطوعية ضمن مشروع تتعاون فيه بلدية غازي عنتاب وإدارة الهجرة في الولاية والهلال الأحمر التركي وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأوضح يلماز أن تركيا قدمت امتحانا يليق بتاريخها وحضارتها فيما يخص الملف السوري، عبر استضافتها لسنوات طويلة الأشقاء (السوريين) الفارين من نظام ظالم، على أكمل وجه.

وبيّن أن تركيا شعبا وحكومة أظهرت موقفا تاريخيا ضد جميع الاستفزازات والمعلومات المضللة حيال ملف اللاجئين السوريين في البلاد.

وأضاف: "أبدى رئيسنا موقفا حازما للغاية بشأن هذا الموضوع، على الرغم من خطر دفع تكاليف سياسية من وقت لآخر".

وأكد يلماز أن عهدا جديدا بدأ في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، مضيفا: "قد نكون عانينا من بعض الصعوبات والمشاكل المرتبطة بهذا الأمر (اللجوء السوري في تركيا) لفترة طويلة، ولكننا سنرى فوائد ذلك حكومة وشعبا للأجيال القادمة".

وجدد يلماز دعم تركيا لوحدة أراضي سوريا واستقرارها وسيادتها، وقال إنهم يتطلعون إلى تطوير سوريا بنيتها المؤسسية تحت مظلة سياسية تشمل جميع أطيافها، وإصلاح بنيتها التحتية، وتسريع تنميتها الاقتصادية والاجتماعية في أقرب وقت.

وأشار إلى أن هناك إمكانات غير مستغلة في سوريا منذ سنوات طويلة، وأكد أن سوريا المستقرة ستنمو بسرعة كبيرة في السنوات القادمة.

يلماز أشار إلى تسارع حركة العودة الطوعية للسوريين في تركيا إلى بلادهم بعد 8 ديسمبر 2024، معلنا عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم منذ ذلك الوقت في هذا الإطار.

وتوقع نائب الرئيس التركي ازدياد هذا العدد خلال الصيف بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي وحسن الأوضاع في سوريا.