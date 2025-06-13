الجزائر تستنكر العدوان الإسرئيلي على إيران

أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن "إدانتها واستنكارها للعدوان "الإسرائيلي" السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن هذا "العدوان ما كان ليكون لولا اللامحاسبة واللامعاقبة واللامساءلة التي يحظى بها المعتدي".

وأضاف "هذا العدوان الذي ينتهك جميع القوانين الدولية، وعلى رأسها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يؤكد السياسة العدوانية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وهي السياسة التي تقوم على وهم ضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار جواره، بدءاً بالفلسطينيين في جميع أراضيهم المحتلة، ومروراً بكل دول الجوار دون استثناء".

وحذرت الجزائر من "مغبة مجاراة غطرسة وتجبر الاحتلال الإسرائيلي"، داعية "المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن الأممي، إلى تحمّل مسؤولياته الكاملة في العمل على حماية السلم والأمن الدوليين، وفي وضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة برمتها".