المجموعة العربية بالأمم المتحدة: عجز مجلس الأمن تجاه غزة لا يعفى المجتمع الدولى من واجب التحرك

أعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعيد، في كلمة باسم المجموعة العربية، عن بالغ تقديره للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال السعيد في كلمته أمام الجمعية العامة : "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة، بل لوضع حد لها"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددًا أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن اعتباره صراعًا مسلحًا تقليديًا، بل هو أزمة إنسانية تتطلب تحركًا فعالًا وعاجلًا من قبل الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة.

وقال السعيد: "إن عجز مجلس الأمن عن القيام بمسئولياته بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".

وأضاف: "بل إن الواجب يصبح أكثر إلحاحًا وضرورة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي والعدالة".