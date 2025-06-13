خامنئي: القوات المسلحة الإيرانية ستتحرك بقوة والكيان الإسرائيلي لن ينجو من هذه الجريمة

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على ما وصفها بـ"الجريمة الأخيرة" المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني.

وقال خامنئي في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الإيراني: "القوات المسلحة ستتحرك بقوة وتجعل الكيان الصهيوني في حالة انهيار"، مؤكدًا أن "الكيان الصهيوني لن ينجو بسلام من هذه الجريمة".

وأضاف المرشد الأعلى: "ليطمئن الشعب الإيراني، فلن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن"، مشددًا على التزام الدولة الإيرانية بالرد وعدم التساهل تجاه أي اعتداء أو تهديد يستهدف أمن البلاد ومصالحها.