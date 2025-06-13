20 تصريحا لـ نتنياهو في أول خطاب بعد الهجوم على إيران: لن ننتظر حتى تقع الكارثة

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في أول ظهور علني له بعد دقائق من إعلان إسرائيل شن ضربات على منشآت نووية وعسكرية داخل إيران فجر الجمعة، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا تصعيديًا، حمل نبرة تحدٍ ووعيد، وأكد فيه أن الهجمات جاءت لحماية إسرائيل والعالم من "كابوس نووي" تقوده طهران.

نتنياهو استدعى الذاكرة التاريخية للمحرقة، واتهم النظام الإيراني بالسعي لتكرارها نوويًا، معلنًا أن "الرد الإسرائيلي لم يعد كلامًا بل أصبح أفعالًا"، وموجهًا رسائل مزدوجة إلى الإيرانيين، والدول العربية، والغرب.

فيما يلي أبرز 20 تصريحًا وردت في خطابه:

إسرائيل لن تسمح أبدًا لأولئك الذين يدعون إلى فنائنا أن يطوّروا الوسائل اللازمة لتنفيذ تهديداتهم.

هذه الليلة، دعمت إسرائيل كلماتها بالأفعال.

لقد ضربنا قلب برامج تخصيب وتسلّح إيران النووية.

استهدفنا منشأة التخصيب الأساسية في نطنز الإيرانية.

واستهدفنا أيضًا العلماء النوويين البارزين المشاركين في مشروع الأسلحة النووية الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، ضربنا برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

في العام الماضي، أطلقت إيران 300 صاروخ باليستي على إسرائيل. كل صاروخ يحمل طنًا من المتفجرات، مهددًا حياة المئات.

قريبًا، قد تحمل تلك الصواريخ رؤوسًا نووية، مما يعرّض ليس المئات فقط، بل الملايين للخطر.

إيران تستعد لإنتاج عشرات الآلاف من هذه الصواريخ خلال ثلاث سنوات.

تخيلوا—تخيلوا 10 آلاف طن من مادة TNT تسقط على بلد بحجم ولاية نيوجيرسي. هذا تهديد لا يُحتمل. ويجب وقفه.

إيران تعمل الآن على ما تسميه 'خطتها الجديدة' لتدمير إسرائيل. الخطة القديمة فشلت.

إيران ووكلاؤها حاولوا تطويق إسرائيل بـ'حلقة من النار'، وشنّوا هجوم السابع من أكتوبر المروّع.

شعب إسرائيل وجنودنا نهضوا كأسود للدفاع عن وطننا.

سحقنا حماس. دمّرنا وكلاء إيران في سوريا واليمن.

عندما هاجمتنا إيران مباشرة مرتين العام الماضي، ردَدْنا بالضرب داخل إيران.

نحن ندافع عن أنفسنا، ونحمي أيضًا جيراننا العرب الذين عانوا من حملة إيران في نشر الفوضى وسفك الدماء.

دت أفعالنا ضد وكيل إيران، حزب الله، إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان وانهيار نظام الأسد في سوريا، شعوب تلك الدول لديها الآن فرصة لمستقبل أفضل.

"معركتنا ليست مع الشعب الإيراني. معركتنا مع الديكتاتورية الوحشية التي قمعتهم لمدة 46 عامًا".

"كما يُعلّمنا الكتاب المقدس: عندما يأتي أحد ليقتلك، انهض واضرب أولًا. هذا بالضبط ما فعلته إسرائيل اليوم".