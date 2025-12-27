عمان: تدشين خط جوي مباشر بين موسكو وصلالة لتعزيز الحركة السياحية بمحافظة ظفار

استقبل مطار صلالة بمحافظة ظفار العمانية، اليوم، أولى الرحلات الجوية المباشرة للطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، والقادمة من العاصمة الروسية موسكو، معلنًا بدء تشغيل الخدمات الجوية الموسمية المباشرة بين الوجهتين بمعدل رحلتين أسبوعيًّا.

وقال نائب الرئيس للمبيعات في الطيران العُماني أحمد بن علي المحروقي، إن إطلاق الرحلات العارضة المباشرة بين موسكو وصلالة يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تطوير الأسواق الرئيسة ذات الإمكانات الواعدة، وتوفير خيارات ربط جوي مباشر ومخصص يلبي تطلعات المسافرين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأضاف أن السوق الروسية تُعد من الأسواق الحيوية بالنسبة للطيران العُماني، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تسهيل وصول السياح إلى محافظة ظفار، ودعم الطلب السياحي، وتعزيز نمو الأعمال المحلية خلال الموسم السياحي.

وأوضح المحروقي، أنه من المتوقع أن تسهم هذه الرحلات الموسمية في استقطاب ما لا يقل عن 7 آلاف زائر إلى مدينة صلالة خلال موسمها الأول، بما ينعكس إيجابًا على قطاع الفنادق ومنظمي الرحلات والشركات المحلية بمختلف ولايات المحافظة.