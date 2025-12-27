أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد يوم الإثنين المقبل "مناقشة عاجلة" بشأن اعتراف إسرائيل بـ "جمهورية أرض الصومال"، وذلك بناء على طلب من الصومال التي تتولى رئاسة المجلس حاليا.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "إسرائيل لن تتردد في المشاركة في المناقشات التي تحاول الطعن في قراراتها السيادية، وستتصرف بمسؤولية وبحكمة في هذا السياق".

وأثار إعلان اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية دولةً مستقلة، استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا .

وصدرت مواقف رسمية منددة من دول عربية وإسلامية عديدة، كما أصدرت منظمات إسلامية وعربية وأفريقية بيانات تندد بالخطوة الإسرائيلية وتحذر من تداعياتها على المنطقة.