 الاثنين.. مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة لمناقشة اعتراف إسرائيل بأرض الصومال - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025 10:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:

النتـائـج تصويت

الاثنين.. مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة لمناقشة اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وكالات
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 9:59 م | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 9:59 م

أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد يوم الإثنين المقبل "مناقشة عاجلة" بشأن اعتراف إسرائيل بـ "جمهورية أرض الصومال"، وذلك بناء على طلب من الصومال التي تتولى رئاسة المجلس حاليا.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "إسرائيل لن تتردد في المشاركة في المناقشات التي تحاول الطعن في قراراتها السيادية، وستتصرف بمسؤولية وبحكمة في هذا السياق".

وأثار إعلان اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية دولةً مستقلة، استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا .

وصدرت مواقف رسمية منددة من دول عربية وإسلامية عديدة، كما أصدرت منظمات إسلامية وعربية وأفريقية بيانات تندد بالخطوة الإسرائيلية وتحذر من تداعياتها على المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك