ترامب يبحث مع فريقه للأمن القومي التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اجتماعا مغلقا مع فريقه للأمن القومي لبحث آخر تطورات التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط عقب الضربات الإسرائيلية الواسعة ضد أهداف في إيران.

وبحسب الجدول الرسمي الذي نشره البيت الأبيض، الجمعة، سيُركّز الاجتماع على التداعيات الإقليمية للهجمات الإسرائيلية، ومستقبل المحادثات بين واشنطن وطهران.

ومن غير المعروف ما إذا كان الرئيس ترامب سيدلي بتصريحات عقب الاجتماع.

وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب أجرى خلال الساعات الماضية عدة اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن من المقرر أن يتواصلا مجددًا في وقت لاحق اليوم.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجمات على العاصمة الإيرانية طهران، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، ومدن لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم يحدث أي تسرب إشعاعي في منشأة نطنز النووية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد مقر حاتم الأنبياء المركزي غلام علي رشيد، وقائد سلاح الجو بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، و6 علماء نوويين.

وذكرت تقارير أن 78 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فقدوا حياتهم وأصيب 329 شخصا خلال الهجمات الإسرائيلية على طهران، فيما قُتل 8 أشخاص وجُرح 35 آخرون في تبريز.

وأعلنت إسرائيل أن هجماتها على إيران ستستمر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "سنواصل الهجمات حتى يتم القضاء على التهديد".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس​​​​​​​، حالة الطوارئ في البلاد، بينما كشف الجيش الإسرائيلي عن مشاركة أكثر من 200 طائرة حربية في الهجمات، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة.