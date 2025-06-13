هرتسوج للإسرائيليين عقب الهجوم على إيران: أمامنا أيام صعبة ولحظات معقدة علينا اجتيازها معا

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الجمعة، إنّ أمام تل أبيب "أيام صعبة ولحظات عصيبة"، وذلك عقب عدوانها الواسع على إيران الذي بدأ فجر الجمعة.

وفي بيان نشره عبر صفحته في منصة إكس، قال هرتسوج: "أمامنا أيام صعبة ولحظات معقدة علينا اجتيازها معًا".

وتابع حديثه: "أكرر دعوتي للجمهور بالحفاظ على اليقظة والالتزام الصارم بتعليمات الجبهة الداخلية التي تنقذ الأرواح، وإظهار المسئولية تجاه الحالة الجسدية والنفسية لأحبّتنا".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي - عبر رسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.