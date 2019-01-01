أعلنت وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 889 مسجل خطر، و904 قطع سلاح ناري، و18 تشكيلاً عصابيًا وتنفيذ 517 ألف حكم قضائي، وإعادة 25 سيارة مسروقة خلال أسبوع.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات حملات لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال أسبوع عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة" بمحافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، "السحر والجمال" بنطاق محافظة الشرقية.

وضبطت الأجهزة خلال حملاتها المتعددة 889 متهمًا وبحوزتهم 12 قطعة سلاح ناري، ونفذت الحملات 517 آلاف حكم قضائي متنوع و30 قرار إزالة، وضبط 1008 قضية متنوعة أخرى، وضبط 892 قطعة سلاح ناري عبارة عن "101 بندقية آلية، 187 بندقية خرطوش، 61 طبنجة، 543 فرد محلي الصنع، و1430 طلقة مختلفة الأعيرة، 1457 قطعة سلاح أبيض".

كما ضبطت الحملات 18 تشكيلا عصابيًا من 53 متهمًا ارتكبوا 105 حوادث سرقة متنوعة، و165 قضية أحداث، و8 آلاف قضية مرافق عامة، و25 سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 48 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وضبط مرتكبيها بإجمالي 63 متهمًا.

كما جرى تأمين تنفيذ 680 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، الأوقاف، ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.