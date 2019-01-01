حصل الطالب محمود الشبلنجي ابن مركز شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية"على المركز الأول علمي رياضة على مستوى الجمهورية بالمدرسة الرسمية للغات .

في البداية يقول محمود: كنت متأكدا من التفوق بسبب مذاكرتي الجيدة والهدوء التام في اللجنة الامتحانية وتأكدت من الإجابات صحيحة مضيفًا كنت أذاكر 5 ساعات يوميًا لأتفوق فكنت أهتم بالكيف وليس الكم فلم أكن أحصل سوي على دروس خصوصية درس واحد لكل مادة وجميعها في المجموعات العامة

واضاف محمود في تصريحات صحفية خاصة لـ «الشروق» شعرت بالفرح الشديد عندما تلقيتُ اتصالاً من وزير التربية والتعليم يؤكد حصولى على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في شعبة الرياضيات موضحَا أن نظام البوكلت من أشد الأنظمة التي تساعد على حفظ حقوق الطالب علي الرغم من طول الأسئلة إلا أنها تساهم بشكل كبير في الحصول علي الدرجات.

وأشار محمود إلى أن والديه شجعاه كثيرًا للحصول على أعلى الدرجات وهما فخوران بي للغاية مضيفاً أحلم بالحصول على منحة لدراسة الهندسة في إحدى الجامعات بألمانيا مضيفا مثلى الأعلى أحمد زويل وأحلم أن أصبح عالما مشهور مثله .