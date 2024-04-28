 رئيس وزراء باكستان ورئيس البنك الإسلامي للتنمية يتفقان على الانتهاء المبكر من مشروعات تنموية في باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء باكستان ورئيس البنك الإسلامي للتنمية يتفقان على الانتهاء المبكر من مشروعات تنموية في باكستان

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:50 ص

اتفق رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، اليوم الأحد، على الانتهاء المبكر من مشروعات تنموية مختلفة للبنك في باكستان.

وشكر رئيس وزراء باكستان، البنك على استثمار بقيمة مليار دولار في مشروعات تنموية مختلفة في باكستان، خلال ولايته السابقة، في المنصب، حسب وكالة "أسوشيتيد برس أوف باكستان" اليوم الأحد.
وقال الجناح الإعلامي لمكتب رئيس وزراء باكستان، في بيان صحفي، أن رئيس البنك الإسلامي للتنمية، التقى برئيس وزراء باكستان على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان التقدم، الذي تم إحرازه في مختلف المشروعات وبحثا أيضا سبل استكشاف المزيد من سبل التعاون.

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