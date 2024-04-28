صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر دقيق الخبز السياحي إلى 16 ألف جنيه

• حسانين: يعلن تخفيض أسعار سلعة المكرونة بنسبة 30% بعد تراجع سعر الدقيق

عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا مع أصحاب المطاحن المنتجة للدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي "الحر" والفينو، للتأكيد على استمرار تخفيض سعر الدقيق للمخابز السياحية، بحيث لا يتجاوز سعر الطن 16 ألف جنيها بعدما كان يتراوح سعره من 21 ألف إلى 22 ألف جنيه.

وجاء ذلك بحضور حسين بودى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، وأحمد إسماعيل نائب رئيس شعبة المكرونة وعضو مجلس إدارة بالغرفة ورؤساء الشعب بالغرفة وداليا سامى المدير التنفيذي للغرفة، ورشا عبد المعز نائب الرئيس التنفيذي.

وخلال الاجتماع برئاسة طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، تم الإعلان عن مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة بنسبة 30% في الأسواق بعد تراجع سعر الدقيق المستخدم في إنتاج سلعة المكرونة حيث أصبح لا يتعدى سعره 17 ألف جنيه بعدما كان يتجاوز 25 ألف و26 ألف جنيه للطن.

ولفت إلى استمرار تخفيض سعر الدقيق في الوقت الحالي، كما أن غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من شركات المطاحن وأصحاب الشركات المنتجة للسلع الأساسية لديهم الحرص الكامل على الوقوف بجانب الحكومة من أجل تفادى أية أزمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة في إطار حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون من كل المنتجات يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية.

كما تم الاتفاق على استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا مع دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من طرح سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشاً، ووزن 25 جراما بـ 50 قرشاً وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" يتم طرح الرغيف وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جرام بـ 100 قرش مع الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ 16 ألف جنيه حاليا.