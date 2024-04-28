غالي: لاعبو الأهلي تعرضوا للتفرقة مع كوبر في المنتخب

كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تفاصيل أزماته مع هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وقال حسام غالي في تصريحات عبر قناة دي إم سي: "كوبر كان يجتمع باللاعبين، عقب التدريبات الاستشفائية ويتحدث معهم وكان يقول الأهلي بيكسب بالحكام، ماذا تعرف عن الكرة المصرية؟، أنت رجل أرجنتيني ولم تتابع الكرة المصرية من قبل إلا عندما أتيت لتدريب المنتخب، كيف تقول الأهلي بيكسب بالحكام؟".

وأضاف: "لماذا تقول ذلك عن الأهلي؟ وفي أحد المرات أيضًا قال لي (أنا لو بلاعبكم هاقطعكم)، لاعبو الأهلي كانوا يتعرضون للظلم في منتخب مصر أثناء فترة كوبر".

وتابع: "موقفي مع عمرو جمال لم يكن سبب استبعادي، عقب مباراة نيجيريا كان هناك تدريب للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ومن طبيعتي أنا أخوض التدريبات بشكل جدي كأنها مباراة".

وأكمل: "عمرو جمال لم يتعامل بجدية وأنا عنفته بشكل غير لائق، كان في تواجد أسامة نبيه مدرب المنتخب، وقال لي لا يصح أن تفعل ذلك أمامي، وتأسفت له وتعاملت مع عمرو جمال بشكل طبيعي بعدها والمشكلة انتهت".

وواصل: "كنا نتناول العشاء وحدث موقف أمامي لم يعجبني وكان لي رد فعل، وأنا لم أدافع عن نفسي وقتها، لكني كنت أرى أن هناك تفرقة مع لاعبي الأهلي، وأسال لاعبي المنتخب".

واستطرد: "حسن شحاتة لم يفعل ذلك، رغم انتمائه الشديد لنادي الزمالك.. وكنت استحق تمثيل منتخب مصر في كأس العالم، كوبر كان يرى أنني رابع أو خامس لاعب في وسط الملعب من وجهة نظره الفنية، وأنا كنت أرى أنني استحق التواجد والمشاركة في كأس العالم لكنه حرمني من ذلك".

وأتم حسام غالي تصريحاته قائلًا: "حينها قام هيكتور كوبر بضم 13 لاعبًا من الأهلي، حتى يتجنب حديث وسائل الإعلام عن معاملته للاعبي الأهلي".